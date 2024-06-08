اعرف الان مواعيد عمل المطاحن والمخابز في عيد الأضحى 2024

بعد أن أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها بضرورة حصول المواطنين على الخبز خلال فترات إجازة العيد، تساءل العديد من الناس عن مواعيد عمل المطاحن والمخابز خلال عيد الأضحى 2024 خصوصا مع اقتراب موعد العيد، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم مواعيد عمل المطاحن والمخابز خلال فترة العيد بالإضافة إلى خطوات تسجيل المطاحن التي تحصل على إجازة العيد.

مواعيد عمل المطاحن والمخابز خلال عيد الأضحى

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مواعيد عمل المطاحن والمخابز خلال عيد الأضحى 2024، حيث ستعمل وفقا لآليات وضوابط محددة جاءت كما يلي:

تمنح الوزارة إجازة لمدة أربعة أيام متتالية للمطاحن والمخابز التموينية في القطاعين العام والخاص تبدأ يوم السبت الموافق 15/6 وتستمر حتى 18/6.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه في حال عدم الالتزام بتطبيق مواعيد إجازة عيد الأضحى، ويجب على المطاحن غير الملتزمة إبلاغ مديرية التموين المختصة بذلك.

كما سيتم توزيع الحصص المخصصة من الدقيق على الأفران والمطاحن خلال فترة الإجازة لمدة 4 أيام بالإضافة إلى ذلك ستقوم شركة تطبيقات البطاقات الذكية “سمارت” بتحديد كميات القمح المخصصة للأفران وسيتم توزيعها في أيام “11، 12، 13، 14” يونيو.

تسجيل المخابز الحاصلة على إجازة