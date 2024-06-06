رابط مباشر.. الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 وطريقة دفع الغرامات

أطلقت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عبر بوابة منصة أور الإلكترونية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة للمواطنين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المخالفات المرورية المسجلة ضدهم وتوفير آلية سهلة ومباشرة لسداد هذه الغرامات إلكترونياً، وتشدد الحكومة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

أوضحت وزارة الداخلية العراقية كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024، وذلك عبر اتباع الإرشادات التالية:

قم بزيارة المنصة الرقمية الرسمية أور.

سجل الدخول بتدوين الاسم وكلمة المرور.

اضغط على قسم “الخدمات الرقمية المتوفرة”.

انقر على خيار “الغرامات المرورية المخصصة”.

يرجى إدخال رقم لوحة السيارة في الحقل المخصص.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

انقر على زر “الاستعلام”.

سيتم عرض جميع المخالفات المرورية وتكلفتها المالية.

بإمكانك الدفع عن طريق اختيار الوسيلة التي تناسبك.

قم بتدوين معلومات حسابك البنكي.

اكبس على خيار “ادفع”.

حدد قيمة الرسوم المالية التي يجب دفعها، وسيتم خصمها فوراً من الرصيد.

طريقة دفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

أصبحت عملية دفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق أسهل وأكثر فعالية من أي وقت مضى، بفضل المبادرة الرقمية الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية للمستخدمين الوصول السريع والمباشر لمعلومات المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً، إليكم خطوات دفع الغرامات المرورية وهي كالتالي: