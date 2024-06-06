اجمل الافلام الكرتونية… تردد قناة تنة ورنة 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تردد قناة تنة ورنة 2024 متاح على الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات، وتعتبر واحدة من أقوى القنوات التي تقدم محتوى مخصص للأطفال، حيث تستهدف القناة مختلف المراحل العمرية بدءا من سنة وحتى 12 عاما، مما يجعلها خيارا مثاليا للأهالي الذين يبحثون عن محتوى هادف ومفيد لأطفالهم.

تحظى قناة تنة ورنة بشعبية كبيرة بين الأهالي الذين يضعون مصلحة أطفالهم في المقام الأول حيث يتفاعل الأطفال مع محتواها المتنوع والممتع، بالإضافة إلى عرض الأفلام الكرتونية، تقدم القناة برامج تعليمية مثل أغاني للحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، مما يساعد الأطفال على تعلم اللغات والمفاهيم التعليمية بطريقة مبتكرة وممتعة.

تردد قناة تنة ورنة 2024

يمكن استقبال تردد قناة تنة ورنة 2024 والتمتع بمحتواها سواء عبر القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد قناة تنة ورنة على نايل سات NileSat

التردد: 11494

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

تردد قناة تنة ورنة على عرب سات ArabSat

التردد: 11594

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: رأسي (V)

من خلال تضبيط الرسيفر الخاص بك على هذه البيانات يمكن الاستمتاع ببرامج قناة تنة ورنة بسهولة وتجربة مشاهدة محتواها المميز والمفيد للأطفال

قناة تنة ورنة للأطفال

تعتبر قناة تنة ورنة واحدة من أفضل قنوات الأطفال المتواجدة حاليا في الساحة الإعلامية وخاصة بعد إطلاق ترددها الجديد الذي سهّل الوصول إليها من أي مكان وجعلها واحدة من الخيارات المفضلة للعديد من المشاهدين الصغار، تتميز القناة بتقديم محتوى مميز يشمل أفلام الكارتون المحببة للأطفال مثل توم وجيري وهاري بوتر بالإضافة إلى أفلام ديزني مثل سندريلا و الأميرة والوحش وغيرها الكثير.