هتشدي بشرتك .. طريقة عمل كريم لبان الدكر للبشرة هتخفي التجاعيد وهتفتحي لونها قبل العيد

هناك العديد من النساء التي تفضل استخدام المواد الطبيعية من أجل الحفاظ على بشرتها نضرة وصحية، حيث يؤدي استخدام المواد الكيميائية على المدى الطويل إلى مشكلات لا يمكن علاجها، أو يمكن علاجها ولكن بمبالغ كبيرة للغاية، ولذلك يستحب استخدام المواد الطبيعية المختلفة للحفاظ على بشرتك مشدودة، وفي أفضل حالة، ومن المواد الطبيعية المعروفة بتأثيرها الرائع على البشرة، لبان الدكر أو كولاجين الطبيعي للبشرة.

كريم لبان الدكر والنشا لشد البشرة

هناك العديد من المميزات لكريم لبان الدكر والنشا للبشرة، مثل أنه سهل وسريع التحضير، رخيص ومكوناته موجوده في كل منزل، يستخدم في التخلص من حب الشباب، والجلد الميت، يساهم في التئام الجروح، ويساعد في التخلص من التجاعيد، والرؤوس السوداء، يبيض الوجه، ويوحد لونه، ويساعدك في التخلص من الخطوط الرفيعة، التي تظهر بمرور الزمن.

مكونات تحضير كريم لبان الدكر والنشا للبشرة

كريم لبان الدكر والنشا للبشرة، بالإضافة إلى أنه كريم أكثر من رائعة للبشرة، إلا أن مكوناته بسيطة، وموجودة في كل منزل، مكوناته هي:

معلقة كبيرة من لبان الدكر.

ماء مغلي.

معلقة كبيرة من النشا البيضاء.

طريقة عمل كريم لبان الدكر والنشا للبشرة

يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل تحضير كريم لبان الدكر والنشا للبشرة، الذي يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة، وخطوات تحضيره، هي: