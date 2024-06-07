اشتري فراخ العيد من النهاردة..أسعار الدواجن النهاردة علشان هترفع ف العيد

أسعار الدواجن النهاردة بعد الانخفاض، فقد شهدت أسعار الدواجن الجمعة 7 من يونيو الجاري انخفاضًا ملحوظًا عقب الساعات القليلة من بدء التعاملات في الأسواق، وقد جاء هذا الانخفاض بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الدواجن بصورة عامة منذ بداية أبريل الماضي، وقد حدث تراجع في سعر كيلو الدواجن بواقع 2 جنيه، بينما تختلف الأسعار في بورصة الدجاج عن الأسعار للمستهلك، لذا سوف نعرض لكم أسعار الدواجن والبيض اليوم.

أسعار الدواجن النهاردة بعد الانخفاض

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 6 من يونيو انخفاضًا، وقد جاءت على النحو التالي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي من 123 جنيه إلى 129 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء من 101 جنيه الى 107 جنيه.

أما سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء فقد وصل إلى 75 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو من 115 جنيه إلى 116 جنيه.

أسعار البيض اليوم

كما شهدت أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الانخفاض الملحوظ، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 135 جنيها.

بينما وصل سعر طبق البيض الأحمر إلى 136 جنيها.

أما البيض البلدي فقد وصل سعر الطبق إلى 132 جنيها.

اسعار الكتاكيت اليوم

كما نجد انخفاضًا ملحوظًا في سعر الكتاكيت اليوم الجمعة، حيث جاءت أسعارها كالتالي: