10 مدارس بديلة للثانوية العامة هي المستقبل للبنات والصبيان بعد الإعدادية “الشروط ومواعيد التقديم فيها”

مدارس بديلة للثانوية العامة يتزايد عنها البحث خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الانتهاء من اختبارات الترم الثاني للشهادة الإعدادية والإعلان عن النتيجة في بعض محافظات الجمهورية، حيث توجد العديد من المدرسي التي يستطيع الطلاب الالتحاق بها بدل من الالتحاق بالثانوية العامة نظرًا لمصاريف الدراسة المرتفعة وحالة القلق المستمرة التي يشهدها طلاب الثانوية، وسوف نتعرف على أهم المدارس التي يمكن الالتحاق بها بدل من الثانوية العامة في التالي.

مدارس بديلة للثانوية العامة

توجد العديد من المدراس التي يمكن الالتحاق بها بدل الثانوية العامة، وأهم تلك المدارس فيما يلي:

مدرسة الضبعة النووية وهي من أهم المدارس التي يمكن الالتحاق بها بدل من الثانوية العامة، ويتخرج الطالب ويلتحقون بالعمل في مشروع الضبعة النووي.

مدرسة توشيبا العربي وهي من أهم المدارس التكنولوجية التطبيقية وتوجد المدرسة في مدينة قويسنا بالمنوفية ويلتحق الطلاب بعد التخرج بالعمل مباشر بمصنع توشيبا العربي، وتصل مدة الدراسة بها نحو ثلاث سنوات.

مدارس التمريض العام ويدرس الطلاب جميع التخصصات الخاصة بالتمريض ويلتحقون بالعمل في المستشفيات بعد التخرج.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ومقرها في التجمع الثالث بالقاهرة.

مدرسة غبور للسيارات ويتم دراسة كافة التكنولوجيا التطبيقية الخاصة بالسيارات وصيانتها.

مدارس بعد الإعدادية بدل الثانوية العامة

نظرًا لصعوبة الدراسة في الثانوية العامة يبحث الطلاب عن بدائل الثانوية العامة، وأهم تلك المدارس في التالي: