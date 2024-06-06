عاجل!! رسمياً غدا أول أيام شهر ذي الحجة.. وهذا اليوم هو أول يوم عيد الأضحى المبارك 1445هـ

بدأ سكان العالم الإسلامي، وخاصة الشعب المصري، في البحث عن رؤية هلال ذي الحجة بشكل مباشر اليوم الخميس 6 يونيو، تتولى معظم الدول العربية تحري هلال شهر ذي الحجة لتحديد موعد بدء العشر من ذي الحجة، وكذلك موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.

رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى

تحري رؤية هلال ذي الحجة يعتبر من الأمور الهامة التي تشغل بال المسلمين، حيث يبدأ عيد الأضحى كل عام في يوم 10 ذي الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة الهجرية)، أي بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذي الحجة، ويمتد عيد الأضحى لأربعة أيام حتى 13 ذي الحجة.

مشاهدة رؤية هلال ذي الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى في مصر

يتم تحري رؤية هلال ذي الحجة في مصر عند غروب شمس اليوم مع موعد صلاة المغرب، حيث تقوم دار الإفتاء المصرية ببث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحتها الرسمية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، كما يمكن متابعة البث المباشر لرؤية هلال ذي الحجة عبر الرابط المخصص لذلك.

دور المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

يتعاون المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مع دار الإفتاء المصرية في تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، سيتم إعلان مدى تحقق رؤية الهلال وموعد بدء العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات، والتي تعد من أكثر الأيام الإيمانية والمقدسة لدى المسلمين، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

موعد بدء العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى

يترقب المصريون بشغف معرفة موعد بدء العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات ومن ثم عيد الأضحى، حيث يصطف الناس أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة وسماع بيان دار الإفتاء المصرية الذي يعلن رسمياً عن ثبوت الهلال من عدمه.

حيث تم استطلاع هلال ذي الحجة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية التي تعلن مدى تحقق رؤية الهلال وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى مواعيد بدء العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات، من خلال دارُ الإفتاءِ المصريةُ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وذلك عقب غروب شمس اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي، والذي يوافق السادس من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا، وتم الـتأكيد أن اليوم هو المتمم لشهر ذي القعدة وغدا الجمعة أول أيام ذي الحجة، وعليه يكون السبت 15 يونيو هو يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك هو الأحد 16 يونيو الجاري.

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