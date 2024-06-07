فرح أطفالك في الاجازة… تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024 لمتابعة أحدث أغاني وبرامج الأطفال الترفيهية

تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024 ، يُعتبر محطة وناسة بيبي واحدة من القنوات الفضائية المميزة المجانية التي تستهدف الأطفال في الفئة العمرية من بضعة أشهر حتى عشر سنوات تقدم القناة مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية والتعليمية، مما يجعلها مصدراً رائعاً للتعلم والمرح في الوقت ذاته.
تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024
قناة وناسة كوكو تعتبر واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي نالت إعجاب قوي ويمكن استقبالها عبر الأقمار الصناعية المختلفة باستخدام البيانات التالية:
تردد قناة وناسة كوكو على نايل سات
- التردد: 11595
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة وناسة كوكو على عرب سات
باستخدام هذه البيانات يمكن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة وناسة كوكو بسهولة على أي من الأقمار الصناعية المذكورة، تقدم القناة محتوى ممتع وترفيهي يستهوي الأطفال ويساهم في تطويرها بطرق إبداعية وتربوية.
- التردد: 11270
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة استقبال قناة وناسة كوكو على الرسيفر
لاستقبال قناة وناسة كوكو على الرسيفر يمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالضغط على زر القائمة على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- بعد ذلك اختر خيار التركيب من القائمة التي تظهر لك.
- ابحث عن خيار الترددات واختاره إضافة تردد جديد.
- قم بإدخال التردد الخاص بقناة وناسة كوكو وأدخل جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بها.
- بعد إدخال المعلومات اضغط على زر البحث
- وسوف يقوم الرسيفر بالبحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك.