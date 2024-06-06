تعرف عليها الآن… نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 العراق عموم المحافظات

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، بعد اكتمال عمليات التصحيح والتقييم بدقة وشفافية، أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الدورية للصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، تم اعتماد النتائج من قبل الوزارة مما يعني صحة وموثوقية النتائج التي تم إصدارها وبهذا بات بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويسر، حيث يمكنهم ذلك عبر الوصول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية.

يعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة في تطوير نظام التعليم في العراق حيث يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير النتائج بشكل سريع ومنظم وبفضل هذه الخطوة لم يعد من الضروري على الطلاب أو أولياء الأمور الانتظار لفترة طويلة لمعرفة نتائج الامتحانات بل يمكنهم الآن الوصول إليها بسهولة وفي أي وقت.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

يعتبر الإعلان عن الرابط المخصص بعرض النتائج خطوة مهمة في تطوير نظام التعليم في العراق، حيث يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير النتائج بشكل سريع ومنظم وبفضل هذه الخطوة لم يعد من الضروري على الطلاب أو أولياء الأمور الانتظار لفترة طويلة لمعرفة نتائج الامتحانات، بل يمكنهم الآن الوصول إليها بسهولة وفي أي وقت، وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية خيارات سهلة للطلاب للاطلاع على نتائجهم من راحة منازلهم دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة

لينك استعلام نتائج السادس الابتدائي العراق

يتيح النظام الجديد الجديد للطلاب الاستعلام الإلكتروني عن النتائج وذلك عبر موقع الوزارة أو عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث تم تقديم خطوات بسيطة لهم:

أولا يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت. بعد ذلك يتجه إلى قسم خدمات الموقع ويختار خيار نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024. ثم يحدد المحافظة التي يرغب في الاستعلام عن النتيجة فيها مثلا محافظة ديالي. يقوم الطالب بإدخال اسمه والرقم الامتحاني الخاص به. وبعد ذلك، انقر على زر تحميل النتائج.

من خلال هذه الخطوات سوف يتمكن الطلاب من التعرف على نتيجتهم مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق بإذن الله.