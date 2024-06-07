هتضمن مستقبل ابنك .. شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية 2024 لطلبة الإعدادية من هنا

شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية يبحث عنها جميع الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالمدارس العسكرية في البلاد، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن بدء التسجيل في المدارس العسكرية لكن بعد استيفاء عدة شروط هامة محددة من قبل الوزارة، ويذكر أنه يتم الالتحاق بالمدارس العسكرية بعد الحصول على شهادة الإعدادية أو الابتدائية، وسوف نوضح في التالي شروط الالتحاق وموعد بدء التسجيل وأهم المستندات المطلوبة في التالي.

شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية

توجد مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على الالتحاق بالمدارس العسكرية، وأهم تلك الشروط كما التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يقتصر التقديم في المدارس العسكرية على الطلاب الذكور فقط الحاصلين على المرحلة الابتدائية أو الإعدادية.

ألا يكون الطالب قد تم فصله من أي مدرسة من قبل.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

تمتع الطالب بحسن السير والسلوك.

اجتياز الطالب الفحص الطبي حيث يلزم أن يكون لائق طبيًا.

حصول الطالب على بطولات على مستوى الجمهورية.

إذا لم يلتزم الطالب بالحضور لمدة شهر يحق لإدارة المدرسة تحويلة إلى أي مدرسة أخرى.

موعد التقديم في المدارس العسكرية

أوضحت الجهات المختصة أنه تم فتح باب التسجيل في المدارس العسكرية منذ الأول من يونيو وتستمر حتى شهر أغسطس القادم، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم ملفات التسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس العسكرية

يجب تقديم عدة مستندات عن تقديم طلب التسجيل في المدارس العسكرية، وأهم تلك المستندات كما التالي: