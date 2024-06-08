لا تفتح الباب يالولو!!.. أحدث تردد قناة وناسة وأحلي أغاني للأطفال 2024 علي النايل سات بجودة عالية

يرغب الكثير من الآباء في معرفة تردد قناة وناسة أغاني للأطفال 2024، حيث تعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات الموجهة للأطفال، والتي نالت شعبية واسعة ويعرفها الكبار والصغار على حد سواء، إذ تقدم القناة محتوى مميز ومخصص للأطفال وتساهم في تعليمهم العديد من العادات الصحيحة من خلال شخصيات لا يمكن مشاهدتها إلا عبر هذه القناة.

تردد قناة وناسة أغاني للأطفال 2024 على النايل سات

نشرت القناة ترددها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة لها، وذلك بهدف تسهيل عملية العثور عليها وتحميلها على مختلف الأقمار الصناعية من قبل المواطنين، ولاستقبال تردد قناة وناسة بيبي للأطفال على النايل سات، يمكنكم استخدام التردد الآتي:

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة أغاني للأطفال 2024

يمكنكم استقبال تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة تحميل قناة وناسة بيبي على أجهزة الاستقبال

يمكنك تنزيل قناة وناسة للأطفال على جهاز التلفزيون الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز الاستقبال.

اضغط على أيقونة “خيارات”.

اختار القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه.

اضغط على “التثبيت اليدوي”.

اكتب تردد القناة ومعامل الترميز والاستقطاب.

اضغط على كلمة “موافق”.

انقر على كلمة “حفظ” لتسجيل القناة.

تنزيل القناة على جهازك ويمكنك العثور عليها ضمن قائمة القنوات المتاحة لديك.

أغاني وأناشيد قناه وناسة بيبي كيدز 2024

تعرف قناة وناسة بيبي كيدز ببعض الأغاني والأناشيد الشهيرة ونذكر منها ما يلي: