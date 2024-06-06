هتتخلصي منها بسهولة .. طرق التخلص من النمل في دقائق بمكونات موجودة في كل بيت

يعد فصل الصيف من أكثر فصول السنة احتواءً على الحشرات، وذلك بسبب فتح النوافذ طول فترة النهار من أجل تهوية المنزل، وأيضًا بسبب الحر الشديد فتلجأ الحشرات إلى المنازل من أجل الاختباء، ومن هذه الحشرات النمل، ويعد النمل من أكثر أنواع الحشرات الغير مرغوبة نهائيًا، لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون حساسية من النمل، وهناك أنواع متعددة للنمل، ومنها: النمل الأبيض، النمل الأسود النجار، نمل الرصيف، والعديد من الأنواع الأخرى.

أسباب وجود النمل في المنزل

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى وجود النمل بكثرة في المنازل، وأسباب لن يتوقعها العديد من ربات المنازل، وهذه الأسباب هي:

إغلاق الأضواء في المنزل لمدة طويلة، فمن المعروف عن الحشرات أنها تنتشر في الظلام.

إبقاء المنزل غير نظيف، حتى ولو كان لمدة قصيرة.

إبقاء بقايا الطعام في المطبخ، تؤدي إلى تجمع النمل في المطبخ.

سكب السكر على الأرض، أو سكب أي نوع طعام.

وجود فتحات في الحوائط.

طريقة التخلص من النمل بالفلفل

يوجد الكثير من الأشخاص الذين حاولوا التخلص من النمل بطريقة طبيعية، بعيدًا عن استخدام المواد الكيميائية، وقد نجحت بعض هذه الطرق، ومن الطرق التي نجحت، طريقة التخلص من النمل بالفلفل الأسود، حيث يمكنك بكل سهولة رش الفلفل الأسود في الأماكن التي من المتوقع وجود النمل فيها، مثل جوانب الأرضية، وفي المطبخ، وأي مكان فيه نمل بشكل عام، فمن المعروف عن الفلفل الأسود أن رائحته مزعجة للنمل.

طريقة التخلص من النمل بقشور الحمضيات

ومن الطرق الطبيعية الأخرى التي يمكنك من خلالها التخلص من النمل، هي طريقة التخلص من النمل عن طريق قشور الحمضيات، حيث يمكنك وضع قشر الليمون، أو قشر البرتقال في الأماكن الموجود فيها نمل، مثل نباتات الزينة، حيث يقوم النمل بصنع بيوت، ومستعمرات كبيرة في الأماكن الغير مكشوفة، مثل: أوعية النبات، وجوانب أرضية المطبخ، وتحت السراير.