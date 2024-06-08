“🅽🅸🅳 🅼🅾🅸.🅶🅾🆅.🅸🆀”كيف احجز موعد البطاقة الموحدة 2024؟ رابط حجز موعد استمارة الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 هو أبرز ما يبحث عنه مواطنة العراق وذلك للأهمية القصوى للبطاقة حيث تساعد في حل العديد من العقوبات التي تواجه المواطن العراقي في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، لذا سوف نهتم بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في سطور هذه المقالة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

لكي تتمكن من حجز البطاقة الوطنية التي وفرتها حكومة العراق للمواطن من أجل مساعدته في شتى أمور الحياة، يجب أن يتوافر بك بعض الشروط والمعايير التي حددتها وزارة شؤون البطاقة من أجل القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة، وتجد هذه الشروط موضحة أمامكم فيما يلي:

يشترط في المواطنين المتقدمين لحجز البطاقة الوطنية أن يكونوا حاملي الجنسية العراقية، بالإضافة إلى إقامتهم الدائمة داخل دولة العراق. يشترط في المواطنين المتقدمين لحجز البطاقة الوطنية أن لا يقل عمرهم عن ال18 عاما.

خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق

تبذل الحكومة العراقية جهودًا بالغة من أجل توفير الكثير من الخدمات التي تعمل على مساعدة وإعانة المواطنين داخل الدولة، لذا وفرت خدمة تعد من أبرز ما قدمته وهي خدمة البطاقة الوطنية التي بإمكانكم حجزها عبر اتباع الآتي: