استقبلها الآن .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 عيالك هيغنوا ويتعلموا حاجات كتيرة

تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث يفضل كافة الأطفال في الوطن العربي مشاهدة البرامج الكرتونية، التي تعرضها قناة طيور الجنة، والاستماع أيضًا إلى أغانيها الترفيهية الرائعة والمفيدة، حيث أنها تعرض أغاني تعليم الحروف والأرقام، كما أنها تعرض أغاني من أجل تعليم الأطفال أن يطيعوا والديهم، كما يفضل الأطفال أيضًا متابعة الشخصيات الرائعة التي تشتهر بها قناة طيور الجنة، ولذلك يبحث كافة أولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024.

أفضل برامج قناة طيور الجنة 2024

يحرص المسؤولون عن قناة طيور الجنة دائمًا على عرض برامج كرتونية مفيدة وممتعة، لذلك يحبها الأطفال وأولياء الأمور، ومن هذه البرامج: برنامج صوتك كنز، برنامج بيت الحج، برنامج اسم ومعنى، برنامج حزورة مع الأمورة، برنامج قالت ماما، برنامج المهن الصغيرة، برنامج فزورة مع الأم، برنامج الأخبار الرئيسية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

بسبب المميزات العديدة التي تتميز بها قناة طيور الجنة عن أي قناة أخرى مخصصة للأطفال، يبحث كافة أولياء الأمور عن التردد الجديد للقناة لعام 2024، وهو:

القمر الصناعي لقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ للقناة: ⅚.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024

هناك خطوات بسيطة يجب عليك اتباعها من أجل أن تنزل تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 على جهازك الخاص، ومن هذه الخطوات التالي: