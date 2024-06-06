أسرع طريقة لتنظيف الممبار.. اعمليه ولا اجدعها مسمط طريقة تنظيف الممبار من الألف للياء مش هتشتريه من برا تاني

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد الاهتمام بتحضير الأطباق التقليدية المرتبطة بالمناسبة، ومن بينها الممبار، الممبار يعد من الأطباق الشهية التي يحبها الكثيرون، ولكنه يتطلب بعض العناية الخاصة عند التنظيف، للتخلص من الدهون والشوائب ورائحة الزفارة، يمكن تنظيف الممبار بسهولة وسرعة، باتباع بعض الخطوات البسيطة التي لا تستغرق وقتا طويلا ولا تتطلب مجهودا كبيرا.

طريقة تنظيف الممبار من الألف للياء

الممبار من الأطباق الشرقية الشهية والمحبوبة لدى الكثيرين، ولكن تنظيفه يعتبر من المهام الشاقة التي تواجهها ربات البيوت، يعتبر التخلص من الفضلات والشوائب الموجودة داخل الممبار، أمرا ضروريا لضمان تحضير طبق نظيف ولذيذ، في هذه المقالة، سنستعرض طريقة سهلة وشاملة، لتنظيف الممبار من الألف إلى الياء، لتجعليه يلمع ويكون جاهزا للطهي بشكل مثالي.

أسهل وأسرع طرق لتنظيف الممبار

تنظيف الممبار يمكن أن يكون بسيطا وسريعا، دون الحاجة إلى خلطات معقدة. يمكنك اتباع هذه الطرق الفعالة لتنظيفه بسهولة.

طريقة تنظيف الممبار بالزجاجة:

اقطعي زجاجة بلاستيكية فارغة إلى نصفين واحتفظي بالجزء العلوي مع الغطاء.

اصنعي ثقبا متوسط الحجم في منتصف غطاء الزجاجة.

اغسلي الممبار تحت الماء الجاري، مع قلبه في الاتجاه الآخر.

قسمي الممبار إلى قطع بطول مناسب لتسهيل تنظيفه.

أدخلي قطع الممبار في الزجاجة واسحبيها، من خلال الثقب في الغطاء، مما يزيل الفضلات والدهون بسهولة.

كرري هذه الخطوة مع كل قطعة من الممبار.

استخدمي سكينًا لكشط الممبار مرة أخرى للتأكد من نظافته الكاملة.

طريقة تنظيف الممبار بالخلاط:

ضعي كيلو من الممبار في الخلاط مع 350 جرام من الملح.

شغلي الخلاط على سرعة متوسطة.

أخرجي الممبار من الخلاط، ستلاحظين أنه نظيف وخالٍ من الدهون والزفارة.

انقعي الممبار في خليط من الماء والخل لمدة 10 دقائق.

في النهاية، اشطفي الممبار جيدًا بالماء.

باستخدام هاتين الطريقتين، ستحصلين على ممبار نظيف وجاهز للطهي بسهولة ودون عناء.