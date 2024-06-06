تعرف على موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم والقنوات الناقلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يعتبر هذا اللقاء الرسمي الأول للمنتخب تحت قيادة المدرب حسام حسن، الذي تولى المهمة بعد خوض مباراتين وديتين في توقف مارس الماضي، لذا يعد هذا اللقاء محط أنظار الجماهير المصرية التي تأمل في رؤية أداء مميز تحت قيادة المدرب الجديد.

قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو.. مصر تتصدر المجموعة

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيراً وحماسياً، خاصة أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بست نقاط بعد فوزه على كل من جيبوتي وسيراليون، ويطمح المنتخب المصري الفوز على بوركينا فاسو لمواصلة سلسلة الانتصارات، وضمان التأهل المبكر لكأس العالم 2026، خاصة أنه بعد مواجهة بوركينا فاسو، سيسافر منتخب مصر لملاقاة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات، وهي مباراة تعتبر هامة أيضاً لتأكيد الصدارة في المجموعة.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق تحديدا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما ستنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 وSSC سبورت، حيث سيتولى التعليق على المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس كل من طارق الأدور ومحمد الكواليني، بينما سيعلق مدحت شلبي على قناة SSC Sport.

أهمية مباراة مصر وبوركينا فاسو لمنتخبنا المصري

تأتي مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم في وقت حرج للمنتخب المصري، حيث يسعى المدرب حسام حسن لإثبات قدراته في قيادة الفريق لتحقيق النجاح على المستوى الدولي، كما يتوقع المحللون أن يقدم المنتخب أداءً قوياً خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة الدولي، حيث أن الجمهور المصري معروف بشغفه وحماسه، ومن المتوقع أن يملأ المدرجات لدعم فريقه الوطني.

قبل لقاء مصر وبوركينا فاسو.. تعرف على أداء المنتخب المصري في التصفيات

وقبل المواجهة المرتقبة اليوم بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، فإن منتخب مصر قدم حتى الآن أداءً مميزاً في التصفيات، حيث حقق انتصارين مهمين على كل من جيبوتي وسيراليون، وهو الأداء القوي يضع المنتخب في صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، مما يعزز آمال الجماهير في التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، الفوز في المباراة المقبلة ضد بوركينا فاسو سيضع المنتخب في موقع ممتاز لضمان التأهل المبكر.

تعرف على تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

تاريخياً، شهدت مباريات مصر وبوركينا فاسو منافسة قوية، حيث التقى الفريقان في عدة مناسبات أبرزها مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، التي انتهت بفوز مصر بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي، كما تعتبر بوركينا فاسو من الفرق القوية في أفريقيا، مما يجعل المواجهة المقبلة تحدياً كبيراً للمنتخب المصري.

تحضيرات المنتخب المصري قبل مواجهة بوركينا فاسو

أجرى المنتخب المصري معسكراً تدريبياً استعداداً لهذه المباراة الهامة، حيث ركز حسام حسن على تحسين الجوانب التكتيكية والبدنية للفريق، كما عمل الجهاز الفني على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بوركينا فاسو لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

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عدد مرات وصول مصر لكأس العالم

شارك منتخب مصر في كأس العالم ثلاث مرات في تاريخه، وكانت المشاركة الأولى في عام 1934 بإيطاليا، حيث كان المنتخب المصري أول منتخب أفريقي يشارك في المونديال، كما جاءت المشاركة الثانية في إيطاليا أيضًا في عام 1990، بينما كانت المشاركة الثالثة في روسيا عام 2018.

هذا وتطمح الجماهير المصرية أن تكون المشاركة القادمة في كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مختلفة ومليئة بالإنجازات.