شروط مدرسة الضبعة النووية؟! قدم لابنك فيها هيتخرج على وظيفة أو يكمل في تعليمه في روسيا

شروط مدرسة الضبعة النووية يبحث عنها جميع الطلاب داخل الدولة، حيث يرغب العديد من الطلاب من الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، حيث تعد من أهم المدارس التكنولوجية البديلة للثانوية العامة، والتي تعتمد على مناهج تعليمية مخصصة، ولكن يلزم من أجل الالتحاق بها توفر عدة شروط خاصة، وسوف نتعرف على أهم شروط الالتحاق بها والمستندات المطلوبة في التالي.

شروط مدرسة الضبعة النووية

توجد العديد من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، وأهم تلك الشروط في التالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين يحملون الجنسية المصرية.

حصول الطالب على شهادة الإعدادية في نفس عام التقديم على الالتحاق بالمدرسة.

ألا يقل درجات الطالب في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والحاسب الآلي عن 95%.

اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدم.

ون يكون المتقدم لائق طبيًا وجسديًا.

ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة كحد أدنى.

ألا يتجاوز المتقدم عمر 18 عامًا.

أن يتميز الطالب بحسن السير والسلوك.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة في مدرسة الضبعة النووية

هناك مجموعة من المستندات المحددة من قبل مدرسة الضبعة والتي يلزم تقديمها من أجل الالتحاق بالمدرسة، وهي كالآتي: