شوف موعد القبض بتاعك بسرعة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 والعطلات الرسمية

يمكنك معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من خلال الإعلان الحكومي حول موعد صرف رواتب هذا الشهر، وقد انتشرت أخبار حول رغبة الحكومة في صرف الرواتب قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك وإغلاق السنة المالية لهذا العام لذلك، إليك الموعد التفصيلي لصرف الرواتب لهذا الشهر كما يلي.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

قررت وزارة المالية المصرية صرف المرتبات لجميع العاملين في القطاع الحكومي في الدولة، وذلك ليتم صرف هذه المرتبات قبل الإجازة المقررة لعيد الأضحى، وكذلك استعدادا للانتهاء من السنة المالية قبل بداية شهر يوليو، وفيما يلي تفاصيل موعد مرتبات شهر يونيو:

يتم بدء صرف مرتبات شهر يونيو في اليوم التاسع من هذا الشهر ويعد هذا اليوم هو أول أيام صرف المرتبات في المؤسسات الحكومية.

يستمر صرف الرواتب حتى يوم 13 يونيو 2024 لذلك يمكن للموظفين استخدام أجهزة الصراف الآلي للحصول على رواتبهم خلال هذه الفترة.

تدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في مختلف الوظائف الحكومية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هناك عدة مؤسسات حكومية بدأت في صرف الرواتب لموظفيها اعتبارا من 21 مايو حيث يعتبر قطاع التدريس أول القطاعات التي تصرف لها الرواتب.

العطلات الرسمية في يونيو 2024

تصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى إلى حوالي 9 أيام متتالية لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب والعمال مع العلم أن هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتكون: