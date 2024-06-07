تفاصيل اجازة عيد الاضحى القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك وزارة الموارد توضح موعد الإجازة

عدد كبير من الأفراد في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة موعد اجازة عيد الاضحى، حيث انها من اكثر الكلمات بحثا على جوجل بالتزامن مع اقتراب يوم العيد الذي ينتظره جميع المسلمين في كافة الأرض ويكون في جميع الدول إجازة رسمية لقطاعات العامة والخاص وفي المملكة العربية السعودية حتى يحتفل المواطنين في هذا اليوم مع الاهل والأصدقاء، ولذلك صرحت وزارة الموارد البشرية تفاصيل اجازة عيد الاضحى المبارك للقطاعات الحكومية والخاصة والبنوك في السعودية وسوف نتعرف على ذلك خلال التفاصيل التالية.

موعد اجازة عيد الاضحى 2024

تمنح الحكومة في المملكة العربية السعودية جميع الموظفين اجازة عيد الاضحى لإحياء شعائر الله والاحتفال بهذا اليوم حيث انه من اهم المناسبات الدينيه والاجتماعيه لذلك فان وزارة الموارد البشريه اعلنت ان يوم خمسه من شهر ذي الحجة تبدأ اجازة عيد الاضحى والموافق 11 من شهر يونيو لعام 2024 وتستمر للاجازة حتى يوم 17 ذو الحجة 1445 الموافق 23 من شهر يونيو لعام 2024،وذلك بالنسبة للموظفين في القطاعات العامة، حيث ان العطله تحسب لهم خمسة أيام بداية من يوم عرفة مع اربع ايام عيد الاضحى.

إجازة عيد الأضحى للبنوك في المملكة

البنك المركزي يعد من الجهات المسؤولة في السعودية عن تحديد اجازة عيد الاضحى وتبعا لما أعلنه فأن اجازة عيد الاضحى لجميع البنوك في السعودية، سوف تبدأ من سبعة ذو الحجة 1445 الموافق 13 يونيو لعام 2024 وسوف تنتهي الاجازه يوم 17 ذو الحجة 1445 والموافق 23 من شهر يونيو 2024 وبعد هذه الاجازة يبدأ الدوام الرسمي لجميع البنوك كما كان ويقدم الخدمات لجميع العملاء.