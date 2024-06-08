بمميزات جبارة.. تفاصيل عن الواتساب الذهبي مميزاته وعيوبه للأندرويد وأيفون 2024

يعتبر الواتساب الذهبي 2024 من أبرز النسخ المعدلة لتطبيق واتساب وأكثرها شهرة، حيث يقدم لمستخدميه مجموعة واسعة من الميزات الإضافية والتحسينات التي لا تتوفر في النسخة الرسمية من التطبيق يتميز الإصدار الجديد 2024 بميزات مذهلة تعزز تجربة المستخدم وتضيف إمكانيات غير مسبوقة، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مميزة وفريدة في استخدام واتساب في هذه المقالة، سنتناول كل ما تحتاج معرفته عن هذا التطبيق، وكيفية تحميله واستخدامه لتحسين تجربتك على واتساب.

واتساب الذهبي 2024 الإصدار الجديد

يأتي الواتساب الذهبي 2024 مع العديد من الميزات الجديدة، والتي تجعل استخدامه أكثر سهولة، واحدة من أهم هذه الميزات هي إمكانية تخصيص الواجهة بشكل كامل، بالإضافة إلى ذلك يتيح التطبيق إرسال ملفات بحجم أكبر مما هو مسموح به في النسخة الرسمية، مما يسهل مشاركة مقاطع الفيديو والصور العالية الجودة.

عيوب تطبيق واتساب الذهبي 2024

لا يتضمن تعديل الرسائل دون حذفها.

يفتقر إلى وجود فريق مختص بالدعم الفني.

قد تكون البيانات عرضة للسرقة.

غير متاح على متجر جوجل بلاي.

يؤدي إلى تشوش المستخدمين بسبب تعدد النسخ.

يحتوي على إعلانات مزعجة.

يمكن للآخرين تحميل حالاتك دون معرفتك.

بإمكان المراسلين الاطلاع على الرسائل المحذوفة.

مميزات الواتساب الذهبي الجديد