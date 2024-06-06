“عاوز تدلع أولادك في الإجازة!” نزل دلوقتي تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 لمشاهدة أحلى الأغاني والكرتون

أصبح من السهل ضبط تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024 على الأجهزة بخطوات بسيطة، وجدير بالذكر أن القناة تعتبر ضمن قائمة أفضل القنوات المتخصصة في بث محتوى الأطفال ومن ثم كان لها السبق في الاستحواذ على قلوب الصغار، حيث توفر القناة المسلسلات المسلية إلى جانب الأغاني التعليمية وبعض الأناشيد الدينية والوطنية على مدار الساعة دون انقطاع.

تردد قناة كراميش الجديد نايل سات 2024

أجرت الإدارة مجموعة من التغييرات الحديثة في إحداثيات القناة وذلك لتحسين مستوى الخدمة وتقديم المزيد من البرامج والعمل على زيادة المتعة والتسلية لدى الأطفال، وقد جاء التردد على النحو التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

تردد كراميش على عرب سات

أيضًا يمكن ضبط إحداثيات القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال مجموعة البيانات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: hd.

خطوات تنزيل قناة كراميش على التلفاز

أصبح تحديث القنوات الفضائية أو تنزيلها على أجهزة الاستقبال لا يحتاج إلى فني متخصص وذلك لأن الأمر سهل لدرجة أن أي فرد بإمكانه القيام به بمفرده، لذلك ينبغي فقط اتباع مجموعة من الإرشادات بدقة والتي تتمثل في الخطوات التالية: