خطة تخفيف الأحمال الجديدة بتطمنكم .. هي الكهرباء هتقط ف امتحانات الثانوية؟ طيب ساعتين ولا ثلاثة؟ اعرف كل الإجابات

خطة تخفيف الأحمال الجديدة أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، حيث يذكر أن الحكومة المصرية قد قامت بتعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء لتصبح ثلاث ساعات بدل من ساعتين خلال اليوم، ولهذا بدأ جميع المواطنين في البحث عن مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة التي من المقترح تطبيقها وموعد بداية تطبيقها في المحافظات، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بذلك الخبر في التالي.

خطة تخفيف الأحمال الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، وذلك خلال آخر اجتماع تم مع رئاسة مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن يتم قطع الكهرباء في جميع المحافظات والمناطق ثلاث ساعات خلال النهار بدل من ساعتين، أما المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي ساعة واحدة فقط سوف يصل إلى ساعتين متواصلتين، وذلك يرجع نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تشهدها الآن من أجل التخفيف عن الأجهزة.

جدول تخفيف الأحمال الجديد

أشارت الوزارة إلى جميع شركات الكهرباء الخاصة بكل منطقة ضرورة الإعلان عن الجدول الزمني الخاص بقطع الكهرباء في كل منطقة على حدى، وذلك من أجل تنبيه المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد أشار وزير الكهرباء أنه سوف يتم زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة، وهذا ما أدى إلى استياء جميع المواطنين في الفترة الحالية نتيجة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مما يؤثر بالسلب على المواطنين، بالإضافة إلى قرب امتحانات الثانوية العامة وهذا قد يؤثر على استطاعة الطلاب من المذاكرة نتيجة فصل التيار الكهربائي لعدة ساعات متواصلة.