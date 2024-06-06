طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في الإمارات 2024 عبر موقع u.ae

يرغب الكثير من المقيمين في دولة الإمارات، من القيام بتمديد التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية، حيث إن هذه الخدمة تعتبر من أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات المعنية في الدولة، والعمل كذلك على سداد الرسوم الخاصة بالتمديد إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان، ويعمل ذلك على توفير الوقت واللازم على كافة المقيمين الراغبين في عملية التمديد.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

حتى تتمكن من القيام بتمديد تأشيرة الزيارة العائلية في الإمارات، لابد من اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

على أن يتم الدخول إلى خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

بما تتمكن من إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالتمديد في الإمارات.

ثم يتم العمل على اختيار وسيلة الدفع المناسبة للمقيم.

القيام بتأكيد الدفع.

مع إرفاق الإيصال الخاص بالسداد.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

قيمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في دولة الإمارات

أما عن الرسوم المعنية بسدادها لجميع الراغبين في تمديد الزيارة العائلية في دولة الإمارات، ما يلي:-