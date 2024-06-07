احصل على 1000 درهم.. شروط الحصول على الدعم الاجتماعي مباشرة في المغرب خطوات التحقق من القبول

يرغب عدد كبير من المواطنين في المغرب بمعرفة شروط الحصول على الدعم المباشر بالمغرب حيث أن الحكومة المغربية تقدم الدعم لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومساعدة المواطنين على الاعباء المعيشية، لذلك يمكن ان يحصل المواطن على دعم يبدا من 500 درهم مغربي الى 1000 درهم مغربي وذلك تبعا لعدة شروط معينة، سوف نذكرها لكم خلال هذا المقال بالتفصيل مع ذكر خطوات التقديم للحصول على هذا الدعم.

شروط الحصول على الدعم المباشر المغرب

الحكومة المغربية وأعلنت عن فرصة أمام المواطنين يمكنهم من خلالها الاستفادة من الدعم المقدم مباشرة من الحكومة ولكن بعد ان تتوفر عدة شروط يجب ان يعرفها الجميع وهي كالتالي:

ان يكون الشخص مغربي الجنسيه ويقيم على اراضي المغرب بشكل دائم ان يكون داخل الشهري اقل من الحد الاقصى الذي تم تحديده.

يجب أن يكون لديه سجل وطني موحد ويكون مسجل في السجل الاجتماعي بالفعل وأن يلتزم بتقديم الاوراق والوثائق المطلوبة والتي تثبت استحقاق الحصول على الدعم للمواطن.

يجب أن يوفر الاوراق والمستندات المطلوبه من أهمها بطاقة الهوية وشهادة الدخل.

خطوات التحقق من القبول

يمكن التحقق من القبول في الدعم المباشر بالمغرب من خلال الخطوات التالية: