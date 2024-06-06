“15000و 20000” د.ج رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2024 زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين حسب قيمة الراتب .. هنااا التفاصيل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الجزائرية عن الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2024، وجاءت الزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تقع على كاهل المواطنين مع العمل على خلق بيئة معيشية صالحة يتاح فيها كافة الاحتياجات الأساسية للأسرة والقدرة على تحمل أعباء الحياة المادية وسداد جميع التكاليف المعني بها رب العائلة، كما قامت الوزارة بتوفير إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش التقاعدي بشكل إلكتروني وذلك من خلال إدراج البيانات اللازمة للوصول إلى بيانات المتقاعد، ولمزيد من التفاصيل يرجى قراءة ما تم سرده في السطور التالية.

الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2024

وفقاً لما تم توضيحه من قبل وزير المالية الجزائري في الشأن المتعلق بزيادة الأجور المقرر صرفها للموظفين، بأنه سوف يتم تطبيقها في شهر يناير لعام 2024 حيث جاءت هذه الزيادة في ضوء تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بتعزيز القدرة الشرائية للموظفين والمواطنين وفي ذات الوقت يتناسب مع قدرات خزينة الدولة الجزائرية ليصبح الهدف النهائي هو تعزيز مستوى الحياه المعيشية للموظف.

وفي ذات السياق أعلنت المؤسسة الوطنية للتقاعد عن رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد كالتالي:

رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد لمبلغ 15 الف دينار جزائري وذلك لمن يتقاضى مبلغ 10 ألف دينار.

كما تم زيادة الحد الأدنى لمبلغ 20 ألف دينار لمن يحصل على 15 ألف دينار.

والجدير بالذكر رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 20 ألف دينار، مشيرة في ذلك إلى تطبيق رفع الحد الأدني والزيادة مع بداية شهر مايو 2024م، وسوف يشمل القرار قرابة المليونين و 800 ألف موظف و متقاعد.

زيادة الرواتب في الجزائر

كان الهدف من زيادة الرواتب في دولة الجزائر هو تحقيق أهداف معينة تمثلت فيما يلي:

تعزيز المستوى المعيشي للموظف والمتقاعد.

رفع المستوى المعنوي للموظف من أجل الارتقاء بالعمل على حسب تخصصه.

تقديم حياة كريمة ومناسبة لكافة الموظفين والمتقاعدين.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

في سياق تعزيز القدرة الشرائية لكافة فئات المجتمع الجزائري أمر رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين حيث أقرت الرعاية الاجتماعية إعطاء أولوية لفئة المتقاعدين من أجل دعمهم، وإليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين كالتالي: