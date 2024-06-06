رابط مباشر للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول في جميع محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات العراقية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج الآن بسهولة عبر موقع الوزارة الرسمي، تفيد الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقعها الرسمي أو من خلال موقع “نتائجنا” المتخصص في عرض النتائج الدراسية، هذا الخبر يأتي ليسعد الطلاب وأولياء الأمور ويمكنهم من معرفة النتائج بسهولة ويسر.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن الوصول إلى النتائج عبر الروابط المخصصة المتاحة على المواقع الرسمية للوزارة، مما يسهل عملية البحث عن النتيجة الخاصة بكل طالب بسرعة ويسر، كما يمكن تحميل النتيجة بشكل مباشر لكل محافظة عن طريق موقع نتائجنا المتخصص لعرض النتائج التعليمية، وذلك عبر الرابط التالي: results.mlazemna.com، كما سنبين من خلال الفقرة التالية طريقة الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها بأبسط الطرق.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية, يجب زيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا. ثم يتم النقر على رمز الاستعلام عن نتائج امتحان الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024. تسجيل الاسم الكامل في الخانة المخصصة لها. بعد ذلك يتم وضع رقم امتحان الطالب في الخانة المخصصة له. وفي الأخير يتم الضغط على أيقونة استعلام.

سوف تظهر كافة النتائج أمامك، والتي تشتمل على جميع درجات المواد الدراسية، أما موقع نتائجنا فيتم تحميل كشوفات الأسماء ومن ثم الاستعلام عن الاسم المراد.