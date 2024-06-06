سكنك ملكك بـ 25 ألف مقدم! شقق راقية متشطبة من الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه.. تعرف على الشروط والأوراق هنا!

بناءً التصريحات السابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية تم التأكيد على أن الطرح القادم سيضم الآلاف من الوحدات السكنية مختلفة المساحات للمحتاجين من محدودي الدخل، وجدير بالذكر أن هذه الوحدات تم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتزامن هذا الطرح مع ما تعانيه البلاد من غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة لذلك حرصت الجهات المسؤولة على توفير عقارات تلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

شروط التقديم على شقق الإسكان

حرصت وزارة الإسكان على طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب لمحدودي الدخل بتسهيلات في السداد بقيمة قسط شهري 1,100 جنيهًا، كما حددت مجموعة من البنود التي يترتب عليها القبول في هذا البرنامج وهي كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يتخطى 51 عام.

أيضًا بالنسبة لأصحاب المعاشات ينبغي ألا يتخطى سن 75 عام.

كذلك لا يحق لأي مستفيد من طروحات الدولة مسبقًا التقديم لحجز وحدة في مشروع سكن لكل المصريين.

توفير إثبات بأن الحد الأدنى لراتب المتقدم 2,700 جنيه.

ألا يتخطى دخل المتقدم 7,000 جنيه سواء كان متزوج أو أعزب.

توفير مستند يفيد بإقامة المتقدم أو عمله في مكان قريب من المشروع.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2024

حدد صندوق الإسكان المستندات التي يحتاج إليها التقديم لحجز وحدة سكنية في المشروع، لذلك ينبغي توفير الأوراق التالية: