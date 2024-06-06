طريقه عمل بسكويت اللانكشير بشكل مذهل في دقائق قليلة

يعد البسكويت من اجمل الحلويات المحبوبه من قبل الجميع فالكثير من الناس يعشق بسكويت اللانكشير من الأصناف المفضلة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في البيت وذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل اللانكشير باسهل طريقه وأسرع مكونات متوفرة لدى الجميع حيث طريقه عمل اللانكشير تستوجب عدد من الأشياء وهي.
مكونات اللانكشير
ويمكن تحضير بسكويت اللانكشير من المنزل عن طريق القيام بعدد من الأشياء اولا مكونات اللانكشير وهي
- 3 كوب من الدقيق ونصف كوب من النشا.
- نصف كوب من بودرة السكر
- كوب من السمنة و2من البيض .
- معلقه واحدة صغيرة من البيكينج بودر
- نصف ملعقه صغيره من الفانيليا.
- رشة صغيره من الملح ومربى للتزيين وجوز هند للتزيين.
طريقة عمل الانكشير
بينما عن طريقة عمل بسكويت اللانكشير من المنزل بشكل سهل جدا دون هناك فهناك عدد من الخطوات يجب على من يرغب في عمل تلك الحلويات القيام بها وهي
- في البداية يجب عليكي احضار وعاء كبير ثم نضع المكونات الجافة حتى تندمج مع بعض نضع الدقيق مع النشا .
- بعدها نضع تلك المكونات في الخلاط الكهربائي ندمج المكونات السائلة مع بعض حتى يتجانس الخليط في وعاء .
- ثم يضاف الخليط السابق على الخليط السائل حتى نحصل على القوام المظبوط ثم نقوم بتقطيعه على شكل كوره صغيره الحجم في الإناء ويترك لمدة عشر دقائق ثم يدخل الفرن ساخن ثم نقوم بالفحص بعد 20 دقيقة وعند الانتهاء قوم بالتزيين حسب الرغبه.
- وفي النهاية سوف تحصل على بسكويت اللانكشير بشكل مميز جدا دون دفع اي أموال من أجل احضار المنتج من الخارج.