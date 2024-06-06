طريقه عمل بسكويت اللانكشير بشكل مذهل في دقائق قليلة

يعد البسكويت من اجمل الحلويات المحبوبه من قبل الجميع فالكثير من الناس يعشق بسكويت اللانكشير من الأصناف المفضلة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في البيت وذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل اللانكشير باسهل طريقه وأسرع مكونات متوفرة لدى الجميع حيث طريقه عمل اللانكشير تستوجب عدد من الأشياء وهي.

مكونات اللانكشير

ويمكن تحضير بسكويت اللانكشير من المنزل عن طريق القيام بعدد من الأشياء اولا مكونات اللانكشير وهي

3 كوب من الدقيق ونصف كوب من النشا.

نصف كوب من بودرة السكر

كوب من السمنة و2من البيض .

معلقه واحدة صغيرة من البيكينج بودر

نصف ملعقه صغيره من الفانيليا.

رشة صغيره من الملح ومربى للتزيين وجوز هند للتزيين.

طريقة عمل الانكشير

بينما عن طريقة عمل بسكويت اللانكشير من المنزل بشكل سهل جدا دون هناك فهناك عدد من الخطوات يجب على من يرغب في عمل تلك الحلويات القيام بها وهي