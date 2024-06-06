“وظيفة التدريس في انتظارك” اتبع خطوات التقديم الإلكتروني لوظائف المعلمين في المدارس المصرية اليابانية!

أعلنت المدارس المصرية اليابانية عن إلى وظائف التدريس وأيضًا الوظائف الإدارية بالمدارس ومدير مدرسة أو وكيل مدرسة، وبناءً على ذلك يتم قبول الطلبات بعد التأكد من استيفاء الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة التوظيف في المدارس، مع ضرورة أن يكون المتقدم خبرة في الوظائف المتقدم إليها.

خطوات التقديم على منصة وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

حددت إدارة المدارس المصرية اليابانية الخطوات التي على أساسها يتم التسجيل في الوظائف المتاحة وقد أكدت على التقديم يتم عبر الموقع الرسمي للمدرسة على الإنترنت مع ضرورة اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم النقر على رابط بوابة المدارس المصرية اليابانية من هنا.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الثلاثة خطوط الموجودة على جانب المنصة.

في الأسفل يتم التحديد على خيار التقديم.

ينبغي كذلك قراءة الشروط والأحكام جيدًا ثم التحديد على موافقة واختيار التالي.

ايضًا يتم في هذه الخطوة التأكيد على الموافقة من خلال النقر على خيار أوافق.

يتم توجيهك إلى تبويب لإضافة بعض البيانات.

أخيرًا استكمل إضافة جميع بياناتك حتى الانتهاء من طلب التقديم.

شروط الالتحاق بوظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط التي تخص التقديم على الوظائف وقد جاءت على النحو التالي: