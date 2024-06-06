قطع الكهرباء ٣ ساعات حقيقة ولا شائعة؟! .. متحدث «الكهرباء» يفجر مفاجأة بصدد متى ينتهي تخفيف الأحمال؟

تم قطع الكهرباء ٣ ساعات منذ يوم الثلاثاء الماضي في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وقد ارتفعت عمليات البحث على جوجل عن هذا الموضوع إلى أكثر من 2000 عملية بحث خلال الساعات الأخيرة، وفي نفس الوقت انتشرت العديد من التدوينات التي تتحدث عن الكهرباء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتحدث عنها آلاف الأشخاص، وقد أثار هذا الاجراء الجديد من وزارة الكهرباء تساؤلات الكثيرين حول مدة استمراره.

قطع الكهرباء ٣ ساعات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة عن صدور تعليمات جديدة لجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتغيير العمل بخطة تخفيف الأحمال، وستبدأ الخطة من الساعة 3 عصرًا وتنتهي في الساعة 8 مساًء، وسيتم توزيع الأحمال على 4 فترات، كل فترة تستمر لمدة ثلاث ساعات.

وقد أعلنت بعض المحافطات أنه تم زيادة وقت تخفيف الأحمال الكهربائية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث زاد الوقت بمقدار 3 ساعات لأولئك الذين يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعتين، بينما أصبحت مدة قطع الكهرباء ساعتين فقط لأولئك الذين يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة.

أفاد مصدر مسؤول من الشركة القابضة لكهرباء مصر، بأن استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج، قد ارتفع بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ معدل الاستهلاك اليومي للمازوت حوالي 30 ألف طن و25 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.

الهدف من خطة تخفيف الأحمال

تهدف خطة تخفيف الأحمال إلى خفض فاتورة الطاقة، التي تتحملها حكومة القاهرة بأعباء كبيرة تتجاوز حجم الإيرادات الواصلة إليها.

وتعمل الحكومة المصرية على تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء من أجل زيادة الإنتاج خلال فصل الصيف، حيث طلبت وزارتا الكهرباء والبترول توفير 200 مليون دولار شهريًا لتأمين الغاز والمازوت اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء.

متى تنتهي عملية تخفيف الأحمال؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر توجيهاته لوزارتي الكهرباء والبترول بتوفير المواد اللازمة لإنهاء عملية تخفيف الأحمال بحلول نهاية العام الحالي.

وأكد أيضًا خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني، أن عملية تخفيف الأحمال ستكون مؤقتة وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذا الإجراء، وأنها تعمل حاليًا على تنفيذ هذه الخطة.