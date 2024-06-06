ميزة سرية في واتساب .. قفل محادثة واتساب برقم سري !! اعرفها قبل أي حد

ميزة سرية في واتساب، حيث تحاول تطبيقات الدردشات ومن بينها تطبيق واتساب بشكل دائم تقديم افضل الامتيازات والاضافات للمستخدمين ومن أبرز الميزات الحديثة التي أضافتها واتساب هي الميزة السرية التي تمكن المستخدم من إخفاء وقفل الدردشات التي يرغب بها من بين صفحة الدردشات التي تظهر أمام الجميع اخفائها في مكان آمن دون أن يصل إليها أي أحد داخل التطبيق.

ميزة سرية في واتساب

بعد التحديث الأخير الذي قام به واتساب أضاف العديد من المميزات للمستخدم ولكن كان أفضلها على الإطلاق هي خاصية ميزة سرية في واتساب، والتي تمكن المستخدم من إخفاء الدردشات المهمة والسرية والتي لا يريد أن يتطلع عليها أحد في مكان آمن، وتشتمل الميزة الجديدة على العديد من الأمور يعد من أبرزها ما يلي:

من خلال الميزة السرية لواتساب يمكن إخفاء الدردشات السرية في مكان منفصل عن شاشة الدردشات.

يتم وضع الدردشة في مكان تخزين خاص به، ويمكن قفله بواسطة كلمة مرور أو بصمة أصبع، وبذلك لا يمكن الوصول إليها أبدا.

عند عمل إخفاء للدردشة فإنه يتم إخفاء محتويات الرسائل عند الاخطار بها.

حتى لو قام هاتفك باخطارك الدردشة السرية فلن يتمكن أي أحد من معرفتها.

تفعيل الميزة السرية .

وبعد أن تعرفنا على أهم المعلومات التي تتعلق بالميزة الجديدة في واتساب ميزة سرية في واتساب، يسأل بعض المستخدمين عن كيفية تفعيلها للاستفادة منها حيث يمكن تفعيلها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: