“جربها شغالة 100%”.. شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024 GTA واحصل على المزيد من الأسلحة والسيارات

شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024، تمكن شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024 لاعبيها من الحصول على الكثير من الاسلحة والهدايا والسيارات التي تجعلهم يؤدون اداء مبهر ويقومون بتنفيذ المهمات المطلوبة منهم في أسرع وقت، فمن خلال ادخال شفرات لعبة جاتا يحصل اللاعب على العديد من المزايا مثل الأسلحة القوية والصحة الغير محدودة، وتعد اللعبة من اشهر الالعاب الالكترونية المجانية على الاطلاق، بل أنها الاكثر تحميلا، واليكم اجدد كلمات سر لعبة جاتا 2024 من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024

والآن نقدم لكم شفرات لعبة جاتا الاصلية 2024، وتلك الاكواد خاصة بالأسلحة والمهارات التي تجعل اللاعب مستعد لتجربة لا مثيل لها، وتكون الأكواد كالتالي:

““TURTLE” من أجل زيادة الصعوبة في اللعبة.

“TOOLUP” الأسلحة التي تكون بذخيرة غير محدودة.

“FUGITIVE” لزيادة مستوى المطالبة بك من قبل الشرطة.

“IN PAINKILLER” الحصول على ميزة عدم القابلية للموت.

“LAWYERUP” التقليل من مستوى المطاردة من قبل الشرطة.

“HOTHANDS” لتحويل قبضتك إلى قوة متفجرة.

“DEADEYE” تبطيء الزمن وتحسين دقة التصويب.

“CATCHME” لزيادة سرعتك عند الركض.

CENDIARY” يجعل الرصاص الخاص بك ينفجر عند الاصطدام.

“GOTGILLS” العمل على زيادة السرعة في السباحة.

“SKYDIVE” امتلاك المظلة والقفز بحرية من الأعالي.

شفرات لعبة جاتا 2024

من المعروف أن شفرات لعبة جاتا 2024 تزيد من اجواء المغامرة والاثارة التي تتميز تلك اللعبة عن غيرها من الالعاب القتالية، ولعل من أهم مزايا تلك الشفرات ما يلي: