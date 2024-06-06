حلمك الكبير قد يتحقق خلال ساعات: اربح 100 ألف دولار مع مسابقة الحلم 2024!

هل سبق أن حلمت بالفوز بجائزة مالية ضخمة تغير حياتك إلى الأبد؟ مع مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC)، يمكنك تحقيق هذا الحلم، حيث تُعد هذه المسابقة واحدة من أبرز وأهم المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، ويقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، تعرف معنا على تفاصيل هذه المسابقة وكيفية الاشتراك فيها، بالإضافة إلى أرقام الاشتراك في مختلف الدول العربية.

جوائز مسابقة الحلم 2024

تأتي مسابقة الحلم بقيمة إجمالية للجوائز تصل إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، كما تُقدم المسابقة جوائز متعددة تشمل:

– جائزة أسبوعية: بقيمة 5000 دولار.

– 12 جائزة شهرية: بقيمة 100 ألف دولار لكل شهر.

– الجائزة الكبرى السنوية: بقيمة مليون دولار.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 سهل ومتاح للجميع في مختلف الدول العربية، فقط كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لدولتك، كما يتم الإعلان عن هذه الأرقام بشكل دوري خلال بث البرنامج لضمان سهولة الوصول والمشاركة للجميع.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

– مصر: 95458 (سعر الرسالة 7 جنيهات من جميع الشبكات)

– السعودية: STC: 858888 – MOBILY: 650444 – ZAIN: 755505 (سعر الرسالة 6.9 ريال)

– الإمارات: ETISALAT: 5544 – DU: 3636

– تونس: 85988 (جميع الشبكات)

– المغرب: MAROCTEL: 9669 – INWI: 9669

– الأردن: ZAIN: 94099 – ORANGE: 94099

– فلسطين: JAWWAL: 1625 – OOREDOO: 6144

– العراق: ZAIN: 2770 – ASIACELL: 2266 – KOREK: 2180

– سوريا: SYRIATEL: 1565 – MTN: 1555

– الكويت: STC: 4141 – ZAIN: 4141

ماذا ينتظرك مع مسابقة الحلم؟

مع مسابقة الحلم، لديك الفرصة لتحقق أحلامك بالفوز بجوائز مالية ضخمة، الجائزة الأسبوعية تبلغ 5000 دولار، والجائزة الشهرية 100 ألف دولار، أما الجائزة الكبرى السنوية فهي مليون دولار، التي ينتظرها الملايين من المشاركين بفارغ الصبر.

الإعلان عن الفائز بجائزة 100 ألف دولار لشهر مايو 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الإعلامي مصطفى الأغا، عبر برنامج “صدى الملاعب” على قناة إم بي سي، اسم سعيد الحظ الفائز بجائزة 100 ألف دولار لشهر مايو، وتعد هذه الجائزة قد تكون النقطة الفاصلة في حياة الفائز، مما يجعل الانتظار مليئًا بالإثارة والتشويق.

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