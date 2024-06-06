“اضمن وظيفة بعد التخرج براتب مغري”.. تنسيق مدرسة البترول بعد الاعدادية 2024 ومصاريفها والشروط المطلوبة للتقديم

تنسيق مدرسة البترول بعد الاعدادية 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن تنسيق مدرسة البترول بعد الاعدادية 2024 التي تعد احد افضل بدائل الثانوية العامة، حيث تمنح مدرسة البترول لطلابها الكثير من المزايا المغرية والتي يأتي على رأسها توفير وظيفة براتب مميز بعد التخرج في قطاع البترول أو الالتحاق في كليات القمة التي تضمن لك الوصول إلى مناصب عالية، واليكم كافة التفاصيل عن تنسيق مدرسة البترول 2024 خلال السطور القادمة.

تنسيق مدرسة البترول بعد الاعدادية 2024

ودائما يكون تنسيق مدرسة البترول بعد الاعدادية 2024 أقل بكثير من تنسيق الثانوية العامة أو تنسيق التمريض سواء كان العادي أو العسكري، حيث تقبل مدارس البترول الطلاب الحاصلين على مجموع منخفض لا يقل عن 150 درجة، واليكم تنسيق مدرسة البترول 2024 في جميع الاقسام:

يقبل قسم البترول الطلاب الحاصلين على 240 درجة.

يقبل قسم البترول الفني الطلاب الحاصلين على200 درجة.

يقبل قسم سيارات بترول الطلاب الحاصلين على مجموع 180درجة.

يقبل قسم تبريد وتكييف الطلاب الحاصلين على مجموع 160 درجة.

يقبل قسم كمبيوتر الطلاب الحاصلين على مجموع 150 درجة.

مصاريف مدارس البترول الحكومية 2024

أما عن مصاريف مدارس البترول الحكومية 2024 فهي في متناول الفئات المحدودة الدخل، فهي تبدأ من 3000 جنيه مصري حتى 10000 جنيه مصري في العام الدراسي الواحد.

شروط التقديم في مدارس البترول 2024

واليكم شروط التقديم في مدارس البترول 2024، والتي يجب أن تنطبق على كافة الطلاب، وهي:

أن يتراوح عمر الطالب ما بين 15 وحتى 18 عام.

يجب أن يكون الطالب حاصلا على 150 درجة على الاقل.

يجب أن يكون اللغة التي درسها في المرحلة الإعدادية اللغة الإنجليزية.

اجتياز كافة اختبارات القبول بنجاح.

وتمكن مدرسة البترول خريجيها من الالتحاق بكليات الهندسة، علاوة على توفير فرصة عمل في قطاع البترول براتب مجزي.