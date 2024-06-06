“وزارة المالية”.. تُعلن استمرار توزيع رواتب الموظفين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالزيادات الجديدة في العراق

أكد جهاد حسن، عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، أن وزارة المالية بمختلف المصارف العاملة في دولة العراق، مستمرة في إرسال الرواتب لجميع موظفي الإقليم، بالإضافة إلى أن الصرف بدأ يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى وجود بعض الزيادات الطفيفة التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، وجاء ذلك قبل عيد الأضحى المبارك في إطار أن يتحصل عليه جميع العاملين في الدولة، والعمل على شراء المستلزمات والاحتياجات اللازمة الخاصة بهذه المناسبة الدينية.

صرف رواتب الموظفين في العراق

وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع في وزارة المالية، أن رواتب الموظفين للشهر الجديد سيكون في موعدها، دون أي تعديل بالموعد، بالإضافة إلى أن عيد الأضحى المبارك من المتوقع موافقته يومي 16 و17 على أن ينتهي في 19 و20، ليبدأ الدوام الرسمي مباشرة يوم 23 حزيران قبل موعد صرف الرواتب الرسمي في البلاد، فضلاً عن أنه في حالة إذا وجود أي تعديلات جديدة سيتم العمل على إعلانها من قبل وزارة المالية والجهات المعنية حتى يتعرف عليها الموظفين.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين

ويمكنك الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادات الجديدة في مختلف الدوائر والمؤسسات العاملة في الدولة، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-