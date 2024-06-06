“فاضل ايام”.. موعد عيد الاضحى 2024 في الدول العربية “مصر، السعودية، الكويت” ومدة الاجازة

ارتفعت عمليات البحث عن موعد عيد الاضحى 2024 خلال الساعات الراهنة وتزداد اهتمام العاملين في القطاعين العام والخاص بالتعرف على موعد إجازة العيد هذا العام حيث يترقب الجميع إعلان رؤية العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي يعقبها يوم عرفة وبداية إجازة العيد الرسمية، ويعتبر هذا العيد فرصة للعاملين للاسترخاء والاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء والعائلة، والخروج للتنزه بعيداً عن ضغوط العمل وأعباء الحياة، وفي هذا السياق سوف نوضح موعد عيد الأضحى المبارك، وكذلك عدد الإجازات التي سوف يتمتع بها الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص.

موعد عيد الاضحى 2024

صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الحسابات الفلكية لتحديد موعد عيد الاضحى 2024 في الدليل الفلكي للعام الهجري 1445هـ، وأوضح المعهد أن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون كما يلي:

يبدأ شهر ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر يوم الجمعة 7 يونيو 2024 م.

وبينما موعد وقفة عرفات 2024 سيكون أيضا الموافق 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وأما موعد عيد الأضحى 2024 سيبدأ أيضا من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الموافق العاشر من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر.

علما بأن هذا نفسه هو موعد اول ايام عيد الاضحى في السعودية والامارات والكويت وكافة الدول العربية.

موعد إجازة عيد الاضحى 2024

من المقرر أن الموظفين في مصر سوف يحصلون على عدد خمسة أيام من الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024 ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وحتى الخميس الموافق 20 يونيو 2024، ومن المتوقع أيضا أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتحديد موعد الإجازة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ، وكذلك أيضا موعد وقفة عرفات وأول أيام العيد المبارك، ونتمنى الجميع عيد مبارك.