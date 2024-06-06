بكام النهاردة .. أسعار البنزين اليوم 2024 سعر السولار وأسطوانة البوتاجاز

بعد أن قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن أنه يوجد زيادة على أسعار البنزين والسولار، وهذه الزيادة ليست في مصر فقط، إنما هناك زيادة بشكل عالمي على أسعار النفط، ولذلك يبحث كافة المواطنين عن أسعار البنزين اليوم لعام 2024 بعد الزيادة المقررة، ولذلك قد أعلنت الجهات المسؤولة عن أسعار البنزين اليوم، ردًا على تساؤلات المواطنين كما قد أعلنت أيضًا عن أسعار السولار، حيث أن البنزين يعد من أهم الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين الذين يمتلكون سيارات.

أسعار البنزين اليوم 2024

قد أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن وجود زيادة على أسعار البنزين، ولذلك قد تساءل المواطنون عن أسعار البنزين لليوم لعام 2024 بعد الزيادة، والتي تكون كالتالي: قد وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنية مصري، أما سعر لتر بنزين 92 قد وصل إلى 12.5 جنية مصري، ولتر بنزين 95 قد وصل سعره إلى 13.5 جنية مصري، وقد استمر سعر البنزين في الارتفاع، منذ قد ارتفع الصيف الماضي بنسبة 20%، حيث كان قد وصل إلى أعلى مستوى له، وقد وصل إلى أعلى سعر في أسعار النفط الخام العالمية.

أسعار السولار اليوم 2024

أما بالنسبة لأسعار السولار لليوم لعام 2024، والتي قد سأل عنها المواطنين أيضًا، قد أصبحت كالتالي: سعر لتر السولار وصل إلى 10 جنية مصري، وقد وصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنية مصري.

أسعار النفط عالميًا اليوم 2024

أما بالنسبة للأسعار العالمية الخاص بالنفط لليوم لعام 2024، قد تم الإعلان عن أنها أصبحت كالتالي: سعر برميل خام برنت قد وصل إلى 80 دولار أمريكي، وسوف يصل سعره مع بداية العام المالي الجديد إلى 84 دولار أمريكي، قد وصل سعر طن بنزين 92 إلى 830 دولار بدون مصاريف الشحن، ولكن على الرغم من زيادة أسعار النفط بشكل كبير، إلا أننا لا نستطيع الاستغناء عنه، بسبب أنه لا يقتصر علي البنزين فقط، إنما نستخدمه في الكثير من أمور حياتنا.