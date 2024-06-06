باقتراب عيد الأضحى.. استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق

يرغب العديد من المواطنين في العراق في الحصول على معلومات حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تمثل هذه الوجبة لعام 2024 مصدر اهتمام واستفسار للعديد من المواطنين، حيث لم يتم الإعلان عنها حتى الآن من قبل الوزارة، يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية محوريًا في تحسين حياة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ويعتبر أمر ضروري لضمان حياة كريمة للمستحقين، لذا، فمن المهم جدًا الكشف عن أسماء المشمولين وتحديد موعد صدور هذه الدفعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يهدف هذا الدعم إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع للحصول على الدعم اللازم لتحسين ظروفهم المعيشية، حتى اللحظة، الوزارة لم تحدد موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين، يجب على المستفيدين الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ومتابعة التطورات الرسمية المعلنة من قبل وزارة العمل لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

كيف ابحث على اسمي في الرعاية الاجتماعية؟

يمكن الاستعلام على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2024 في جميع محافظات العراق عن طريق منصة “مظلتي” المخصصة لهذا الغرض، وذلك باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى منصة مظلتي. انقر على الرعاية الاجتماعية. أدخل بيانات المستفيد من الدعم الاجتماعي في الوجبة الأخيرة. أدخل المحافظة التي يعيش فيها المستفيد، وباقي البيانات بما في ذلك الرقم القومي. اضغط على بحث.

سيتم تحميل الكشوفات على جهازك، افتح هذه الملفات وابحث فيها عن اسم الشخص المطلوب.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

هناك متطلبات خاصة يجب على المتقدمين اتباعها من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2024، تتضمن هذه المتطلبات النقاط التالية: