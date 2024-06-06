من هنا.. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق عام 2024

قد تم فتح باب الحجز الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق 2024، حيث قامت وزارة الداخلية الخاصة بدولة العراق بالإعلان عن بدء الحجز بشكل إلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 وذلك بدل من البطاقة السابقة من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، حيث سيكون التعامل في جميع المعاملات الحكومية باستخدام هذه البطاقة، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة حجز هذه البطاقة وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بهذا الموضوع.
طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق 2024
يلزم إتباع الخطوات التالية لتعبئة استمارة البطاقة الوطنية، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
- أدخل إلى صفحة المديرية الخاصة بشؤون البطاقة الوطنية من هنا.
- بعد ذلك أدخل الاسم ثلاثي بالإضافة إلى رقم الهاتف.
- ثم أدخل رقم الهوية الوطنية.
- بعدها عبئ الحقول اللازمة بشكل دقيق.
- بعد ذلك سوف يتم تحديد موعد للمراجعة من ضمن التواريخ المتوفرة للحجز وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً.
تعليمات الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية 2024
هناك مجموعة شروط يلزم توافرها لحجز البطاقة الوطنية لعام 2024، وهي تتمثل فيما يلي:
- الحجز متوفر لجميع المواطنين بشكل مجاني ومن غير أى رسوم.
- كما أن الحجز الإلكتروني متوفر فقط خلال الأوقات التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية وذلك لكل دائرة.
- مواعيد الحجز لا تكون متوفرة خلال أوقات العطلات.
- موعد المراجعة يكون لاغيًا في حالة إذا لم يتم خلال نفس وقت الحجز.
- عدم استخدام رقم الجوال لما يزيد عن مرة واحدة.
- كتابة رقم الجوال باستخدام اللغة الانجليزية.
- إذا لم يتم الحجز بسبب امتلاء الدوائر سوف يتم الحجز خلال اليوم التالي ويلزم عدم تسجيل الخروج لكي لا يتطلب كتابة رمز دخول مرة ثانية.
- من الممكن الحجز بشكل إلكتروني إذا تم ضياع البطاقة الوطنية.
- يمكن الاستعلام عن الحجز من خلال النقر فوق زر استعلام الذي يوجد بنفس الصفحة.