فكرة جديدة فتح بكدجات كثيرة وطرق تحميل 10000 كوينز في لعبة بيس موبايل 2024 بخطوات سهلة ومضمونة 100%

لعبه بيس موبايل من احد الالعاب الالكترونية التي يلعبها عدد كبير من الاشخاص، حيث ان شركة كونامي التي اصدرت اللعبة خلال الاونة الاخيرة اصبحت من اقوى الالعاب الالكترونية الكروية خاصة عند عشاق رياضة كرة القدم، فهي توفر لها مباريات الكترونية كأنها على أرض الواقع من خلال أداء حركي محترف للاعبين ويستطيع من خلالها اللاعب أن يختار الفريق الذي سوف يلعب به وهذا يزيد من مغامرة اللعبة وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية على كيفية التسجيل بها والحصول على هدايا.

تحديث لعبة بيس على الهاتف

من خلال منصة جوجل بلاي تستطيع ان تحصل على لعبة بيس بسهوله وايضا تستطيع ان تحصل على هدايا للمستخدمين وتحصل على نجوم للمحترفين لكرة القدم، حيث أن التقييم الاخير من شركة كونامي يفجر مفاجأة كبيرة في احداث لعبه بيس على الموبايلات مضافة فعليه جديدة إلى اللعبة وهي Blue lock، حيث ان اللعبة تعاقدت مع الانمي الشهير بولوك الذي يعرض على التلفاز الآن ويعد هذا من أهم التحديثات في اللعبة واستلام أربعة من اساطير كرة القدم بشكل مجاني بعد تحميل اخر اصدار لها ويمكنك استغلال هذه الفعالية في الترويج للعبة والاستمتاع باقوى النجوم من فريق ارسنال فريق انتر ميلان وغيرها من الفرق الاخرى الشهيرة.

تحديثات اصدار 3.4.0 وطريقه استلام كوينزات

يمكن للاعبين الآن الحصول على العديد من الكوينزات المجانية في لعبة بيس وذلك من خلال تسجيل الدخول بشكل يومي وفتح اللعبة بصورة دورية في كل صباح وبذلك يستطيع ان يحصل على الهدايا بعد كل يوم ويمكن أن يجمع 50 كوينز مجاني يوميا و200 كوينز أسبوعيا ويحتفظ بهم فتح بكدجات هاي لايت والتعاقد مع حزم اسطورية نادرة.