«شغال» رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 حسب الاسم عبر موقع bem.onec.dz بالجزائر

قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بتحديد موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 حسب الاسم عبر المنصة الرقمية بيام، حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم، ومن المفترض أن يتم رفعها على الموقع الرسمي في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وذلك فور الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات ورصد درجات كل طالب.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 حسب الاسم

وفرت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 حسب الاسم بجميع محافظات الدولة، ولقد تعد هذه الشهادة من أهم الشهادات اللازمة التي تحدد مسار الطالب المهني والأكاديمية أيضاً، ففي خلال بضع ثوان يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة عبر الموقع الرسمي الذي طرحته الوزارة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في العناصر الآتية:

التوجه إلى منصة الديوان الوطني الخاصة بالمسابقات والامتحانات مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار أيقونة نتائج شهادة التعليم المتوسط.

ادخال رقم تسجيل الطالب والرقم السري في الحقول المخصصة لهم.

الضغط على خانة عرض النتائج.

يتعين عليك الانتظار قليلاً حتى عرض النيجة متضمنة جميع التفاصيل المتمثلة في الدرجات والنسبة المؤية التي حصدها الطالب.

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024

عهدت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان الكشف عن النتائج بكل شفافية ونزاهة، وذلك لجعل العملية التعليمية ذات جودة عالية، فلقد علمت الدولة أن ازدهار الوطن والارتقاء به لا يأتي عبثاً، وأن التعليم هو لبنة بناء الدولة، لذلك حرصت الجهات المختصة على توفير كافة احتياجات الطالب بدون أي تعقيد، ووفقاً لما صرحته فإن جميع النتائج سيتم إتاحتها بكافة المدارس وسيتم رفعها على الموقع الىسمي في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.