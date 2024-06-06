افرحوا 9 أيام .. موعد إجازة عيد الأضحى في مصر 2024 اعرف مواعيد صلاة العيد

بعد أن قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد قام العديد من الناس بالبحث عن موعد الإجازة الخاصة بالعيد، وذلك لكي يقومون بحجز رحلات الحج، في مواعيد تتناسب مع مواعيد إجازة العيد، ولذلك قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن مواعيد إجازة العيد، وعن أن إجازة العيد سوف تصل إلى 9 أيام متتالية، لذلك يمكن لكافة العائلات أن تقضي وقت أطول مع بعضها البعض، ويحرص المسلمين في أيام العيد على إحياء الشعائر الدينية، التي تدخل البهجة والسرور على قلوب جميع المواطنين.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024

يشغل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر لعام 2024، اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، ولذلك قد أعلنت الحكومة المصرية عن أن موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2024، ستكون بداية من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو، وهكذا يكون قد حصل جميع الموظفين في كلا القطاعين الحكومي والخاص والطلاب أيضًا على إجازة وصلت إلى 9 أيام متواصلة.

مواعيد صلاة العيد في مصر 2024

نظرًا لاقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد تساءل العديد من الأشخاص عن مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر المختلفة لعام 2024، وتكون مواعيد الصلاة كالتالي: القاهرة 5:18، الفيوم 5:21، الجيزة 5:18، الإسكندرية 5:20، بورسعيد 5:11، أسيوط 5:25، طنطا 5:17، المنصورة 5:15، المنيا 5:25، السويس 5:13، دمياط 5:12، بنها 5:17، الزقازيق 5:16، الخارجة 5:33، مرسى مطروح 5:31.

حلويات عيد الأضحى في مصر

من المعروف عن مصر أنها تتميز بأنواع الحلويات المختلفة عن البلدان الأخرى، ومن هذه الحلويات ما يمكن صناعتها في صباح أيام العيد وتقديمها للضيوف، وهذه الحلويات هي: الكحك، والأرز بالبن، والكنافة، والقطايف، والبسبوسة، والزلابية، وأم على، وأنواع البسكوت المختلفة.