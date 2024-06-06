وزارة العمل تُعلن عُطلة الجلوس الملكي في الأردن لجميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي

كشفت وزارة العمل الأردنية، عن عُطلة الجلوس الملكي داخل البلاد، لتشمل جميع المؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك بما يضمن الدوائر الرسمية الوزارات والهيئات العاملة في الدولة، على أن تكون مدفوعة الأجر لجميع الموظفين، حيث إنها عُطلة يحتفل فيها الشعب الأردني بذكرى جلوس الملك عبد الله الثاني على العرش، مع الاحتفالات القومية التي عاشتها البلاد في عهد الملك الحاضر.

موعد عطلة الجلوس الملكي الأردني

وأوضحت وزارة العمل الأردنية، أن عُطلة الجلوس الملكي الأردني في مختلف القطاعين الحكومي والخاص، سيوافق يوم الأحد 9 حزيران 2024، على أن يستثنى من هذه الإجازة رئيس الوزراء وجميع المؤسسات الرسمية والهامة في الدولة، مما تقضي حاجة المواطنين، حتى أن هذه المناسبة بمثابة تذكري للشع الأردني حول المسيرة الحافلة التي عاشتها البلاد في التقدم والازدهار، ما يتخطى به البلاد بخطوات ثاقبة.

حقيقة صرف 100 دينار بأمر ملكي

وتداول بعض المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية، بعض الأنباء التي تُفيد بصرف 100 دينار أردني يتم العمل على صرفهم بأمر ملكي، مما أكدت وزارة العمل أن هذه المكرمة يتم بالفعل صرفها لبعض الفئات التي هم في حاجة إلى مثل هذه المكرمة، لتخفيف العبء الاقتصادي والمعاناة المعيشية التي يمر بها المواطنين في الأردن، خاصة في ظل هذه الفترة الجارية التي تحتاج إلى العديد من المصاريف والمستلزمات الأساسية ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك.