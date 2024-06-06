هالحين.. رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب نتائج الصف الثالث المتوسط وهم في حالة من التوتر والقلق نظراً لأن هذا الصف من الصفوف المهمة بمحافظة العراق وعلى هذه النتيجة يترتب بناء حياتهم العلمية لما بعد على آلقدر من الاجتهاد لما قدموا ب الطلاب، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات وتدقيقها واعتمادها سوف يعلنوا عن ظهورها على المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية العراقية ويجب على الطلاب معرفة اللينك اللازم للدخول إلى هذه المنصات ولمعرفة تلك المعلومات يرجي متابعة هذا المقال.

رابط نتائج الثالث المتوسط بمحافظة العراق 2024 الدور الأول

بدأ الجميع يتساءل عن نتائج الصف الثالث المتوسط مبكرا حتى قبل بدء الاختبارات، حيث بدأت الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو لسنة 2024 وانتهت يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو بمادة اللغة الأجنبية:

بعد الانتهاء من الامتحانات بدأت اللجان المخصصة بتجميع الاختبارات وتصحيحها وتدقيقها حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً بالإعلان على أنه نسبة النجاح تصل إلى 70% من إجمالي النتائج.

هذه النسبة بعثت الطمأنينة في نفس الأهالي والطلاب كما أعلنوا عن أن سوف يتم عرض النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق لسنة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر المنصة الإلكترونية أن الطلاب يستطيعون معرفة نتائجهم بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: