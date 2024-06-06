يابختك يا عم .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 القبض هيكون قبل العيد

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يتساءل كافة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش لشهر يونيو لعام 2024، وعن هل سيتم تبكير موعد المعاش لشهر يونيو، ولهذا قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بالإعلان عن الإجابات لكافة تساؤلات المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وقد أعلنت الوزارة أيضًا عن أنه لا يوجد تبكير في موعد صرف المعاش لشهر يونيو.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

بسبب تساؤل كافة المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش لشهر يونيو لعام 2024، قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد الصرف الثابت للمعاش، والذي يكون يوم 15 من كل شهر ميلادي، وبالتالي سيكون صرف المعاش لشهر يونيو لعام 2024، يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو، والذي سيكون يوم وقفة عرفة.

كيفية الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن بعض الخطوات التي سيكون عليك إتباعها، حين تريد الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2023، وهي:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم بالضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعدها قم بإدخال اسم المستفيد من المعاش كامل.

ثم قم بتحديد الشهر الذي تريد الإستعلام عنه.

وبعدها قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من المعاش.

ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.

وهكذا ستظهر أمامك صفحة تحتوي على كافة البيانات التي تريد الإستعلام عنها.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

هناك العديد من الأماكن التي قد أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي يمكنك صرف معاش تكافل وكرامة منها، ومن هذه الأماكن: فروع بنك ناصر الاجتماعي المختلفة في كافة محافظات مصر، ماكينات البريد المصري الموجودة بمحافظات مصر المختلفة، ماكينات الصرف الآلي ATM.