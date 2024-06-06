“عبر موقع نتائجنا”.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع الوزارة الرسمي epedu.gov.iq في النجف والكرخ ونينوي وكل محافظات العراق

تصدر نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع مدارس العراق امتحاناتهم الوزارية، وهم الآن في انتظار نتائج هذه الاختبارات بفارغ الصبر، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء الإعلان عن النتائج للاطلاع على ثمرة جهودهم الدراسية، وقد أوضحت مصادر رسمية متعددة كيفية الاطلاع على نتائج هذه المرحلة بصيغة PDF، وذلك من خلال موقع “نتائجنا” أو عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

أعلنت بعض الجهات المعنية الخاصة بوزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في العراق سيتم طرحها بشكل مركزي، وهذا يعني أن النتائج ستكون متاحة ورقيًا في المدارس، بالإضافة إلى توفرها إلكترونيًا، وكما تم التأكيد على أن الطلاب الذين حصلوا على درجة 45 سيتم رفع درجاتهم بمقدار 5 درجات ليصلوا إلى 50 درجة، والجدير بالذكر أن بعد انتهاء امتحانات الدور الأول، يتساءل العديد من الطلاب عن موعد انعقاد امتحانات الدور الثاني لمن يرسب في مادة أو اثنتين فقط، ويجب التنويه إلى أن الطالب الذي يرسب في ثلاث مواد لا يسمح له بدخول امتحانات الدور الثاني. حتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن الجهات المسؤولة أي تفاصيل بخصوص موعد امتحانات الدور الثاني، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من رصد وتصحيح الدرجات، سيتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من خلال اتباع الخطوات التالية: