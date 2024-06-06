موعد صرف حساب مواطن الدفعة 79 ما هي حقيقة وجود زيادة و طريقة الاعتراض 

يعد برنامج حساب مواطن من احد البرامج التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين الذين يحتاجون الى المساعدة ولكن يعتمد البرنامج على آلية معينة لتحديد مقدار الدعم ويختلف ذلك تبع تبعا لدخل الأسرة وتكاليف المعيشة حيث انه يوفر لجميع المستفيدين منه الدعم الشهري لتعزيز التنمية الاقتصادية في السعودية وتحقيق التوازن ومواجهة الأزمات الاقتصادية، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن موعد صرف حساب مواطن وما هي شروط التسجيل.

موعد صرف حساب مواطن

يتم صرف حساب مواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية في المملكة فإن الصرف يتم للترحيل الى اليوم التالي أول يوم أصابه ويعلن البرنامج عن ذلك مقدما حتى يستطيع الجميع التعرف على موعد صرف حساب مواطن ومن المقرر أن يتم الصرف لشهر يونيو يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 الدفعة 79 لجميع المستحقين بشرط استيفاء الشروط.

كم مبلغ حساب مواطن يونيو 2024 وحقيقة الزيادة

وزارة الموارد البشرية في السعودية أوضحت أن دعم الدفعة 79 من حساب مواطن، سوف يشمل الزيادة الملكية الأخيرة التي تم تطبيقها منذ نهاية هذا العام ولا توجد أي زيادات مالية أخرى جديدة، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن هذه مجرد شائعات حيث أن مبلغ حساب مواطن يتم تحديد ويتابع عدد أفراد الأسرة ويكون على النحو التالي: