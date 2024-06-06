“التمريض هياخد من كام؟”.. تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الإعدادية 2024 وشروط التقديم في جميع المحافظات

ارتفعت مؤشرات البحث عن تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الإعدادية 2024 وذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام الحالي من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية حيث بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن التنسيق المتوقع لمدارس التمريض العسكري والتمريض العادي في جميع المحافظات، ويسعى الكثير من الطلاب والطالبات للالتحاق بمدارس التمريض العادي والعسكري حيث تضمن لهم فرص عمل مضمونة فور التخرج، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم درجات معينة يجب الحصول عليها لضمان القبول في مدارس التمريض العسكري والعادي في جميع المحافظات المصرية، وهذا يعكس رغبة الوزارة في اختيار الطلاب الأكفاء والمتميزين لهذا المجال المهم.

تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الإعدادية 2024

هناك العديد من البدائل التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية اللجوء إليها بدلاً من الثانوية العامة، ومن بين هذه البدائل تأتي مدارس التمريض العسكري أو العادي كواحدة من أهم الخيارات التي يلجأ إليها الكثير من الطلاب لما تمنحه من مميزات متعددة ومنها يضمن للطالب وجود وظيفة ثابتة براتب مجزي فور التخرج مباشرة، وبالرغم من ذلك لم تقم وزارة التربية والتعليم المصرية حتى الآن بالإعلان الرسمي عن تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الإعدادية 2024. إلا أنه يتوقع أن يأتي التنسيق مطابقاً لما تم الإعلان عنه في العام الماضي بدون أي تغييرات، مع مراعاة اختلاف التنسيق من محافظة لأخرى، كما يلي:

محافظة القاهرة: 220 درجة.

محافظة الجيزة: 218 درجة.

محافظة الأقصر: 195 درجة.

محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

محافظة البحيرة: 277 درجة.

محافظة دمياط: 200 درجة.

محافظة سوهاج: 265 درجة.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعداد والتخطيط لمستقبلهم التعليمي والمهني بشكل أفضل، إلى جانب مراعاة الشروط والمتطلبات اللازمة للالتحاق بمدارس التمريض.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري والعادي 2024

في صدد حديثنا عن تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الإعدادية 2024، ينبغي أن ننوه إلى أن هناك بعض الشروط والآليات المطلوبة للتسجيل في مدارس التمريض في مصر، وهي كالتالي: