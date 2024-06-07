لعبة رائعة لاصحاب الالعاب.. طريقة تحميل لعبة مداقش على MDAGSH الاندرويد

لعبة مداقش تعد من اهم الالعاب التي لها شهرة كبيرة يمكن تحميلها على جوالك من خلال جوجل بلاي والاستمتاع بها وقت مسلي حيث ان اللعبة لها قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف دول الشرق الاوسط والجميع يستمتع بها لأنها تجعل اللاعب يخوض تجربة من المغامرة رائعة، لذلك بدأ العديد من الاشخاص يتساءلون عن كيفية تحميل اللعبة لأنظمة الهواتف الاندرويد وسوف نتعرف على تحميلها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقة تحميل لعبة مداقش على MDAGSH الاندرويد

من خلال خطوات سهلة وبسيطة تستطيع الحصول على لعبة مداقش عبر هاتفك لعبها في اي وقت والاستمتاع بها من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط متجر جوجل بلاي ثم يضغط على مربع البحث على الشاشة أكتب به كلمة لعبة مداقش بالعربيه او بالانجليزيه.

سوف تظهر لك عدة خيارات اضغط على الخيار الاول.

ثم اضغط على كلمة تحميل الظاهره امامك وانتظر قليلا حتى يتم تحميل اللعبة على جهازك.

وسوف يظهر لك مربع به كلمة تثبيت اضغط عليها وانتظر الى حين يظهر لك مربع الفتح اضغط عليه واستخدم اللعبة بسهولة

طريقة لعب مدقاش على الهاتف

لعبه تعتمد على طريقة أساسية وهي السلم والثعبان او لعبة اللودو الكلاسيكية، حيث انها تكون بين عدد من اللاعبين تعتمد هذه اللعبة على الانترنت وايضا يعتمد اللاعب بها على الحظ بدرجة كبيرة، حيث انه يختار وضع المطابقة بشكل عشوائي وحتى يستطيع اللعب يمكنه انشاء غرفة ودعوة الأصدقاء، وبعد ذلك اخذ قطعة شطرنج من لون واحد ويحركها على السبورة تبعا لعدة خطوات التي تظهر له ومن يصل الاول يكون هو الفائز.