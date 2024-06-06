هيكون قبل العيد ؟ موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 القبض جاي في وقته

قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان على صفحتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا عن أنه سيتم تبكير موعد صرف المرتبات لشهر يونيو لعام 2024، وذلك بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وذلك لكي يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية قبل قدوم العيد، كما قد أعلنت أيضًا عن وجود زيادة على المرتبات لشهر يونيو، وتختلف الزيادة على حسب الوظيفة، وعلى حسب المرتب الأصلي للمواطن.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن أن موعد صرف المرتبات لشهر يونيو عام 2024، قد تم تبكيره، ولذلك سيكون موعد الصرف بداية من يوم الأحد الموافق يوم 9 يونيو، وسوف يستمر الصرف لمدة بضعة أيام متتالية، حتى ينتهي الصرف تمامًا قبل موعد قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

مرتبات شهر يونيو 2024 بعد الزيادة

بعد عن أعلنت وزارة المالية المصرية عن وجود زيادة على مرتبات شهر يونيو لعام 2024، تساءل كافة الموظفين عن قيمة المرتبات بعد الزيادة، والتي تكون كالتالي:

وصل مرتب موظف درجة 6 إلى 6000 جنية.

وصل مرتب موظف درجة 5 إلى 6500 جنية.

بينما وصل مرتب موظف درجة 4 إلى 7000 جنية.

وصل مرتب موظف درجة 3 إلى 7500 جنية.

وصل مرتب موظف درجة 2 إلى 8000 جنية.

بينما وصل مرتب موظف درجة 1 إلى 8200 جنية.

وصل مرتب المدير العام، أو ما يعادله إلى 9200 جنية.

وصل مرتب موظف الدرجة الممتازة إلى 12200 جنية.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

هناك العديد من الأماكن التي يمكنك صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2024 منها، وقد تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية المصرية، وهذه الأماكن تتمثل في: فروع البنوك المختلفة في كافة محافظات مصر، ماكينات الصرف الآلي ATM، فروع البريد المصري المختلفة في كافة محافظات مصر.